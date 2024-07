Fabiana Justus conta que está enfrentando crises de enxaqueca

Fabiana Justus compartilhou com o mundo seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro. Desde então, ela vem usando suas redes sociais para compartilhar detalhes de seu tratamento contra o câncer.

No dia 8 de julho, por exemplo, durante a primeira viagem que fez após o diagnóstico, a influenciadora contou que enfrentou fortes crises de enxaqueca. Em um desabafo, ela comentou sobre o assunto com otimismo:

Desde o começo do meu tratamento, tive crises fortes de dor de cabeça e estou com uma delas desde ontem. O lado bom é que já sabemos que tenho essa sensibilidade e não ficamos preocupados de ser algo sério. O lado ruim é que dói muito, mas vai passar, e tenho muitos dias pela frente para curtir as férias.