Colégio da região disputa torneio de handebol na Noruega

Reunindo quase 40 atletas das unidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, o Colégio Arbos será o único representante brasileiro na disputa da Norway Cup, uma das competições de handebol de base mais tradicionais do mundo, em Oslo, capital da Noruega. O campeonato acontece entre o dia 27 deste mês, e dura até dia 3 de agosto.

Batizada de Euroarbos, a excursão reunirá um time feminino sub-15 e duas equipes masculinas, sendo uma sub-14 e outra sub-16. O embarque dos competidores do Grande ABC será no dia 25, e, na Europa, os alunos terão programação que também inclui treinos com atletas profissionais noruegueses.

“É mais do que uma competição esportiva. Valores como dedicação, trabalho em equipe e ética estão presentes no esporte e são fundamentais para a formação de humanos conscientes de seu papel na construção de um mundo melhor. Este projeto contribui para a formação integral dos nossos alunos”, destaca o diretor Ricardo Pasin Caparros, ao destacar que a Euroarbos pode ser uma experiência transformadora para os atletas.

Em prática desde a década de 1990, o projeto levou estudantes para duas competições na Europa em 2023: a Partille Cup, na Suécia, e a Dronninglund Cup, na Dinamarca. Alguns dos atletas que viajaram no último ano vão repetir a dose, como é o caso de Eduardo Bitolo, 15, que atua na categoria sub-16. “Mesmo não conquistando uma medalha, tivemos muitos aprendizados e recordações. Será muito bom vivenciar essa experiência novamente, pois temos um time mais forte e pretendemos ficar no top 3 do campeonato”, conta. Ele também se diz animado para jogar contra times mais experientes e conhecer novas culturas.

A Norway Cup é realizada desde 1972 na cidade de Oslo, na Noruega, sendo um dos maiores torneios de handebol do mundo, com um histórico de quase 1.700 equipes participantes de 50 países. Além do handebol, o evento oferece competições de futebol.

O retorno ao Brasil está previsto para 5 de agosto. Além da programação de competições, os alunos terão passeios para visitar o país nórdico. “Estou animado para conhecer o lugar. Coisas que só vemos em filmes, lá é realidade”, afirma Rafael Braga, 13, que disputará o torneio representando a categoria sub-14.

Além dos alunos, a delegação será composta por treinadores. O coordenador de Esportes, Eventos e Cultura do colégio, Eduardo Ramalho da Cunha, salienta que o incentivo ao esporte anda juntamente com a educação. “As escolas cobram muito na parte pedagógica, mas sabemos que toda panela de pressão precisa de válvula de escape. Nosso objetivo é levar essas turmas para fora e ensinar valores”, explica.