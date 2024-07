Água Santa marca no fim e vence Inter de Limeira

O Água Santa sofreu, mas venceu a Inter de Limeira por 1 a 0 pela Série D do Brasileiro. Em jogo disputado na Arena Inamar, em Diadema, o Netuno marcou o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe chegou aos 19 pontos e subiu para a terceira colocação, ultrapassando o Costa Rica-MS e o Santo André, ambos com 17.

Precisando do resultado, o Água Santa controlou boa parte do jogo, mas pecou nas finalizações no primeiro tempo. A melhor chance foi com Marcelo, que, aos 30 minutos, cabeceou rente à trave.

Na segunda etapa, o controle seguiu com o Netuno, mas a equipe de Diadema sofreu para furar a retranca dos visitantes.

Apostanto no contra-ataque, a Inter de Limeira teve sua melhor chance nos pés de Juninho, que recebeu livre na área e parou no goleiro Ygor Vinhas. Já aos 42 minutos, Luizão mandou de cabeça na trave e, no rebote, Rafael Oller abriu o placar para o Netuno.

O próximo compromisso do Água Santa será no domingo, às 18h30, fora de casa, contra o Maringá. Já o Leão recebe o Costa Rica-MS no sábado, às 16h, em Limeira.