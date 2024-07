Simaria aparece de surpresa em show de Simone Mendes dois anos após fim da dupla

Depois de tanta polêmica, quem imaginou que ainda veríamos Simone e Simaria cantando juntas no mesmo palco? Pois é, mas foi exatamente isso que aconteceu no Jorge e Mateus Único de Goiânia, no último sábado, dia 6.

Dois anos após o fim da dupla, Simaria surpreendeu os fãs ao fazer uma participação no show da irmã, que seguiu carreira solo após a separação. Vale lembrar que as duas enfrentaram sérios problemas, e Simone chegou a dizer que teria sido bloqueada pela irmã nas redes sociais.

Essa é a primeira vez que Simone e Simaria surgiram no palco juntas e em harmonia. Que bom, não é?