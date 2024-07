Penha Fumagalli e professor Pedro Campos formam chapa pré-eleitoral

Penha Fumagalli (PSD), prefeita de Rio Grande da Serra e pré-candidata à reeleição ao Executivo, anunciou o nome do parceiro de chapa na corrida pré-eleitoral. Trata-se do professor Pedro Campos (Republicanos). O ato partidário ocorreu na sexta-feira (5), no Centro da cidade.

O movimento político confirma informação do Diário, publicada há mais de um mês, que a composição seria com alguém alinhado ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A decisão foi referendada pelos sete partidos aliados ao projeto governista – PSD, Republicanos, Progressistas, PRTB, PV, PCdoB e PT. Pedro Campos é professor da rede estadual de ensino.

HISTÓRICO

Em 2018, o docente assumiu a direção da escola estadual no bairro Santa Tereza. Entre suas ações de destaque, além de dar um novo rumo educacional aos estudantes, conseguiu reduzir os índices de violência e vulnerabilidade social, no colégio.