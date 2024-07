Emma Roberts fala que os filmes clássicos de sua tia Julia Roberts são seus favoritos: Ela é a melhor

Que fofa! Emma Roberts, sobrinha da Julia Roberts, revelou a revista Variety que os filmes clássicos da tia são seus comfort movies, termo utilizado no exterior para filmes favoritos que aquecem o coração. Durante a entrevista, a atriz também falou que sente vontade de trabalhar com a artista:

Adoraria encontrar o projeto perfeito para mim e para minha tia, e sei que haverá algo. Mas nunca foi a coisa certa. Ela é a melhor, e quero fazer algo com ela. Mandamos livros uma para a outra e conversamos sobre coisas, mas não deu certo.

Emma também contou durante a conversa, que foi publicada na última sexta-feira, dia 05, quais filmes são seus favoritos:

Assisto aos filmes dela quando estou sozinha. Tenho filmes dela baixados no meu computador que assisto para me sentir confortável. O Casamento do Meu Melhor Amigo e Os Queridinhos da América são meus filmes escolhidos.

Além disso, a atriz falou sobre o documentário O Lado Sombrio da TV Infantil, que conta com a exposição dos abusos que as crianças sofriam nas gravações das séries da Nickelodeon. Emma atuou em Normal Demais, do mesmo estúdio, mas disse que foi uma experiência totalmente diferente:

Eu fiquei completamente horrorizada e chocada, porque não foi minha experiência. Me deixou muito, muito, muito triste [saber] que aquilo estava acontecendo com pessoas que eu literalmente via com certa frequência e não fazia ideia.