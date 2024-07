Invicto como profissional, João Ramos se consolida no São Bernardo FC

Após um começo complicado pelo profissional, sem receber oportunidades, o zagueiro João Ramos tem dado a volta por cima e se consolidou como uma das boas opções defensivas do São Bernardo na Série C do Campeonato Brasileiro.

Contratado pelo Tigre do ABC em janeiro deste ano, após fazer sua formação nas categorias de base do Grêmio, o jovem de 21 anos não atuou no Paulistão e nem na Copa do Brasil, mas teve seu nome chamado na Série C e tem correspondido. Já são seis jogos na competição nacional, sendo quatro como titular, com cinco vitórias, um empate e apenas dois gols sofridos com ele em campo.

“Sempre trabalhei com a minha cabeça focada em que a oportunidade poderia vir a qualquer momento e em qualquer jogo, então não me preocupo com isso, vou sempre trabalhar para quando as chances aparecerem eu estar pronto”.

O último teste do zagueiro foi na vitória fora de casa do São Bernardo, por 4 a 1, diante do Athletic, dono do melhor ataque da Série C.

“Foi um resultado que mostra o que estamos buscando desde o início, que é uma vaga entre os oito e posteriormente o acesso. Um jogo muito difícil, contra uma equipe muito qualificada e em um lugar muito difícil de se jogar, onde eles estavam 100% na competição, é uma vitória que tem que ser muito valorizada”.

Na próxima rodada o Tigre terá mais um duelo direto na parte de cima da tabela, já que recebe o Botafogo-PB, que lidera a competição mesmo com um jogo a menos. Enquanto a equipe paulista descansa desde o jogo contra o Athletic, no último sábado (29), o Belo teve que entrar em campo nesta quarta-feira (3), quando venceu a Aparecidense por 4 a 3.

Para João Ramos a diferença no tempo entre os jogos será praticamente irrelevante.

“Acredito que se tivermos (vantagem física) vai ser pouca coisa. De qualquer forma temos que trabalhar focados em fazer o nosso jogo para que possamos conseguir mais uma boa vitória”.

Com 21 pontos, o São Bernardo é o 4º colocado e está três atrás do Botafogo-PB. A partida acontece às 20h desta segunda-feira (8), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.