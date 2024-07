Marcelo Akira cola no casal Morando

A liderança folgada de Akira Auriani (PSB) com 50,4% das intenções de voto na corrida à Prefeitura de Rio Grande da Serra – segundo pesquisa Diário/Paraná Pesquisas publicada terça-feira sob registro no TSE código SP-09276/2024 – levou o segundo colocado, o vereador Marcelo Akira (Podemos, com 15,9%), a uma mudança na estratégia de pré-campanha. Aliados avaliam que o parlamentar perdeu muito tempo com críticas à prefeita Penha Fumagalli (PSD), mas esqueceu de confrontar o socialista, o que permitiu o aumento nas intenções de voto em Auriani em relação ao levantamento anterior, realizado em fevereiro deste ano, quando o pessebista somava 44,8% das menções. A nova estratégia parece ser colar sua imagem no casal Morando – o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e a primeira-dama da cidade, deputada estadual Carla Morando, ambos tucanos. Na quarta-feira, faixas foram penduradas na cidade exaltando a parceria – a parlamentar, vale lembrar, tem conquistado vários investimentos para a cidade. A dúvida é saber se há tempo para Marcelo reverter a vantagem de Auriani.

BASTIDORES

Lançamento

Surfando no bom desempenho obtido no levantamento Diário/Paraná Pesquisas divulgado na última terça-feira, o prefeito de Ribeirão Pires e pré-candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), fará hoje, às 19h, em um famoso bufê da cidade, o lançamento de site para elaboração de seu plano de governo. No evento, o liberal – que somou 41,3% das intenções de voto na pesquisa registrada no TSE sob número SP-02937/2024 – espera reunir pré-candidatos a vereador dirigentes dos partidos que apoiam seu projeto de reeleição.

Agenda cheia

A prefeita de Rio Grande da Serra e pré-candidata à reeleição, Penha Fumagalli (PSD), completou no início desta semana dois anos de governo, iniciados após a Câmara aprovar pedido de impeachment contra Claudinho da Geladeira (PSDB). Nem deu tempo para comemorar, pois esses dias têm sido cheios para a pessedista, que conciliou ida ao Palácio dos Bandeirantes, para assinatura de convênio; vistoria de obras, como a da primeira rodoviária municipal, e agendas de pré-campanha à noite, visando a disputa majoritária em outubro. Penha terá mesmo muito trabalho pela frente. Segundo levantamento Diário/Paraná Pesquisas publicada na terça-feira, Penha soma 9,6% das intenções de voto.

Visita técnica

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC discutiu ontem a criação de um Observatório Regional de Segurança. A entidade regional reuniu representantes das secretarias municipais de Segurança e das Guardas Civis Municipais (GCMs) das cidades consorciadas para uma visita técnica à CIM (Central Integrada de Monitoramento) da Prefeitura de Diadema. “Conhecer a experiência de Diadema foi importante para pensar e projetar iniciativas semelhantes para as demais cidades”, comentou o o secretário-executivo do Consórcio, Aroaldo da Silva.