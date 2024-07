Virgínia Fonseca posta foto com Poliana Rocha em jatinho e fãs apontam semelhanças entre as duas: Mesma pessoa

Viagem em família! Virgínia Fonseca compartilhou com seus seguidores nesta quinta-feira, 4, que ela e a sogra, Poliana Rocha, viajaram de jatinho aos Estados Unidos para comprar o enxoval do terceiro bebê da influenciadora. As duas também estavam acompanhadas de Maria Flor e Maria Alice.

Na publicação do Instagram, a esposa de Zé Felipe posou sorridente com as filhas e a sogra dentro da aeronave. Na legenda, ela explicou o motivo da viagem:

Bora para Orlando!!! Fazer enxoval do Zé Leonardo e aproveitar as férias das crianças.

Todas usavam pijamas rosa e Poli e Virginia ainda estavam de óculos escuros, fazendo com que os seguidores apontassem que elas estavam muito parecidas:

Qual das duas é a Virgínia?, escreveu um deles.

Zé Felipe não acompanhou a mãe e a esposa na viagem, mas não deixou de escrever um recado para as duas no post:

Amores da minha vida, vão com Deus. Eu amo vocês demais.

Fofo, né?