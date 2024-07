Polícia investiga conexão de segunda celebridade em morte de Matthew Perry

As investigações em torno da morte de Matthew Perry, que foi encontrado sem vida aos 54 anos de idade na banheira de sua casa em outubro de 2023, continuam e agora uma segunda celebridade estaria sendo investigada. A revista In Touch já havia noticiado que Brooke Mueller, ex-esposa de Charlie Sheen, deu depoimentos às autoridades, mas agora parece que outra pessoa do ramo do entretenimento também está teria envolvimento no caso.

Os policiais procuram mais informações sobre a suspeita de que o ator de Friends teria morrido de efeitos agudos de ketamina, um anestésico que tem efeito alucinógeno. Um informante disse ao veículo que a segunda celebridade, cujo nome não foi divulgado, alega que ela e o icônico intérprete de Chandler Bing estavam sóbrios, mas, na verdade, eram farmácias ambulantes que conversavam à noite sobre seus vícios, batalhas e vidas pessoais.

Supostamente também há uma evidência em foto dos dois na clínica de um médico que receitava cetamina, o que teria levantado novos questionamentos. A fonte acredita que Matthew e essa celebridade podem ter se ajudado ao encaminharem um ao outro a seus respectivos médicos sempre que seu suprimento de medicamentos acabava.

Fortuna

Documentos obtidos pela revista People informam que Matthew Perry teria deixado cerca de cinco milhões e 500 mil reais em sua conta bancária pessoal, o que parece ser uma quantia baixa dado seu sucesso. O advogado de sucessões Jonathan Forster, que não está envolvido no caso relacionado à herança do ator, explicou ao veículo que o artista aparentemente deixou tudo de seu testamento em um fundo fiduciário.

- A razão pela qual usamos fundos fiduciários em oposição a testamentos é que os trustes também evitam o inventário, e o inventário é uma transferência de bens supervisionada pelo tribunal, e o inventário é público. [...] Quando normalmente fazemos um plano patrimonial com testamento e fideicomisso, o testamento simplesmente deixa os ativos para o fundo fiduciário. Você financiaria [o fundo] durante sua vida. O testamento seria uma espécie de pega-tudo, onde se houver algum ativo de propriedade da pessoa quando ela falecer, o testamento é direcionado para transferir esses ativos para o fundo fiduciário.

Esse supostamente seria o motivo pelo qual o testamento indicou que Matthew não tinha propriedades reais. Quem está no título de sua residência em Pacific Palisades é sua administradora Lisa Ferguson, enquanto sua outra casa estava sob Alvy Singer LLC., o mesmo nome de seu fundo fiduciário.

- Tudo o que está sob o trust não está sujeito a inventário, e tudo o que tem uma designação de beneficiário não está sujeito a inventário.

Porém, nunca será revelado um número exato sobre a fortuna ou detalhes sobre os bens do ator, pois apenas os beneficiários e cuidadores podem acessar os dados de um fundo fiduciário.

- Isso nunca se tornará um número público, disse o advogado.