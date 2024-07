Trânsito intenso no SAI: congestionamentos e bloqueios afetam motoristas

A rodovia dos Imigrantes apresenta congestionamento no sentido capital, entre os km 58 e 46, devido a um acidente. Na via Anchieta, também no sentido Sâo Paulo, há lentidão do km 12 ao km 10, causada pelo alto fluxo de veículos.



Devido a obras, a pista sul da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra. A alça da Anchieta no km 39 sul, que dá acesso à Interligação Planalto sentido Imigrantes, também está interditada.





O tempo e a visibilidade são bons, favorecendo a viagem dos motoristas.