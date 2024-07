Casa de eventos será inaugurada no ParkShopping; shows são confirmados

Com uma vasta agenda de shows definida, o Park Shopping São Caetano inaugura neste mês uma nova casa de eventos de grande porte na região: o Multiplan Hall ParkShopping São Caetano.

O palco e o auditório, que se estendem por 1.554 m², prometem trazer para o piso L2 do centro comercial shows e concertos renomados, além de peças de teatros, exposições e eventos privados para locação, como palestras, congressos e feiras.

A expectativa é que, ao todo, o ponto de encontro, na sua capacidade máxima, possa reunir cerca de 906 pessoas sentadas em cerimônias, volume que pode chegar a 1.164 espectadores quando em pé.

Para dar vida ao projeto, foram necessários seis meses de construção e um investimento de R$ 20 milhões da Multiplan, empresa imobiliária listada na Bolsa de Valores brasileira. Este é o quinto centro de eventos do grupo pelo País, que detém também o controle de mais 19 shopping centers de alto padrão, além do ParkShopping São Caetano.

PLANEJAMENTO E ARTE

Segundo a superintendente do ParkShopping, Beatriz Alvez, a ideia é que, com a novidade, o empreendimento localizado no bairro Cerâmica precise se ajustar a uma nova dinâmica.

“O peso da curadoria das atrações que já estão programadas e estão por vir devem atrair não só o público do Grande ABC, mas definitivamente também da Região Metropolitana. Para comportar tamanha dimensão, os restaurantes do shopping deverão funcionar até mais tarde em determinadas datas, por exemplo”, disse.

Os planos serão revistos na quinta-feira, dia 11 de julho, quando o shopping receberá, em evento fechado para convidados, a banda Paralamas do Sucesso.

Será com um repertório de canções de Rita Lee, interpretadas pelo filho da cantora, Beto Lee, que o Grande ABC estará convidado a estrear o espaço.

O parceiro operacional da casa será a produtora Grupo Tacatinta, que deve disponibilizar em breve, juntamente com a Ticketmaster, ingressos para as apresentações musicais.

SHOWS CONFIRMADOS