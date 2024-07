Escritor são-bernardense lança segundo livro em São Caetano

Paulo Ribeiro Neto, 30 anos, escritor e dramaturgo nascido e criado em São Bernardo, está prestes a lançar seu segundo livro, intitulado Peças (de) Amor no Fim de Tudo. O evento está marcado para o próximo sábado (6), às 18h, na Fundação das Artes de São Caetano.

Paulo, que escreve desde a adolescência, já publicou em 2018 a obra Maria são nossos nomes. Antes disso, em 2010, chegou a ter um texto inserido em edição do Diarinho. Já o novo livro explora os limites entre a poesia e a dramaturgia. Otrabalho, que também será lançado em Portugal, promete encantar leitores com sua narrativa profunda e emocional.

Sobre como Paulo teve a ideia de produzir a obra, o autor explica ao Diário. “O livro surgiu de maneira bem orgânica. São ao todo quatro peças de teatro e algumas poesias que as interligam na obra. Eu escrevi primeiro uma das peças de maneira independente, Treze Beijos e Um Grandíssimo Gole, que dialoga com a obra de Mário de Sá-Carneiro. Após pronta, comecei a observar as relações que o texto tinha com outra dramaturgia que eu tinha escrito anos antes, A Última Dança, e que chegou a ser premiada pelo Senac. A partir daí, com o suporte da Inês Viturino, que é uma poeta maravilhosa e uma das minhas mentoras na escrita criativa, fui construindo os caminhos do livro e os outros textos, até chegar na versão final que hoje todos têm acesso”.

Paulo ainda conta que sua principal inspiração para os poemas foi “todo o processo da pandemia de Covid-19 e as reflexões que ela gerou como essenciais no processo. A morte é um elemento que me interessa, não pelo macabro, mas, sim, pelo poder que o simples reconhecimento da sua existência tem de ressignificar o que a vida representa para cada um de nós. Encarar esse espelho de frente, por meio da escrita, e celebrar o amor, mesmo nos tempos mais difíceis, foram motores para o meu processo criativo”, revela o autor.

O preço de venda do exemplar é R$45,90 e, nesse primeiro momento, os leitores interessados em comprar a obra podem contatar Paulo pelas redes sociais (@paulohrneto) ou pelo link: bit.ly/amornofim. Em breve, a editora disponibilizará também o livro em formato e-book e físico para compras em marketplaces no Brasil e em Portugal.