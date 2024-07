Grande ABC vê redução nos índices dos principais crimes

O Grande ABC registrou diminuição em crimes contra a vida, dignidade sexual e patrimônio. De janeiro a maio deste ano, os números de vítimas de homicídio doloso e ocorrências de estupro, assim como as de roubo e furto geral e de veículos, caíram consideravelmente em relação ao mesmo período do último ano, com variações entre 3% e 31% a depender do crime. Os dados foram divulgados na última semana pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado).

A maior queda foi relacionada ao roubo – subtração com violência ou ameaça – de veículos. Na comparação com o ano passado, a redução foi de 31%, passando de 2.232 ocorrências para 1.536. A prática de roubo geral, que compreende subtrações de diversos itens, como aparelhos eletrônicos, bolsas, além de ocorrências de roubo de carga e também a banco, apresentou o segundo maior índice de queda, 17% (de 8.331 para 6.935).

Os crimes de furto, prática de subtração sem violência ou ameaça, também apresentaram queda, porém de forma modesta. Em ocorrências envolvendo veículos, a diminuição foi de 10%, passando de 4.251 em 2023 para 3.815 neste ano. Na prática criminosa geral, a atenuação de 11.455 para 10.871 representa baixa de 5%. Além destes, os crimes contra a vida, como homicídio doloso (-3%), e contra a dignidade sexual, como estupro (-10%), também apresentaram redução.

A delegada Kelly Cristina Sacchetto Cesar de Andrade, titular da Delegacia Seccional de São Bernardo – que engloba São Caetano –, entende que os resultados são fruto de um trabalho conjunto entre as polícias Militar e Civil. Ela ressalta ainda que os esclarecimentos de casos estão chegando a patamares altos, resultando na prisão de criminosos, o que também reflete na queda apresentada nos índices.

“Não tem outra receita: é trabalhar com afinco, usando as ferramentas de inteligência que temos disponíveis, com a experiência e dedicação dos nossos policiais, porque ninguém chega a esses números sozinho. É um trabalho em equipe. Então, sou a gestora, mas tenho meus braços, os quais são os policiais da linha de frente. Eles precisam de respaldo. Forneço, e eles estão em campo. Esse é o segredo”, avalia a delegada.

O comandante do CPA/M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pela Polícia Militar do Grande ABC, coronel PM Elizeu Sebastião da Silva Filho, exaltou em nota a colaboração com a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica e as Guardas Municipais. Para ele, a conquista também é fruto de um trabalho “incessante e estratégico” realizado pelos quatro batalhões territoriais da região: 6º BPM/M (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano), 10º BPM/M, 24º BPM/M e 30º BPM/M.

“Diversos programas de policiamento contribuíram para essa redução, incluindo: Radiopatrulhamento, Radiopatrulhamento com motos, Ronda Escolar, Força-Tática e Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), Policiamento Rural, Programa de Policiamento Comunitário. Além disso, o apoio do 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais) foi crucial para intensificar as operações policiais na região”, diz a nota em nome do comandante, que também cita a implementação do PPI (Plano de Policiamento Inteligente).

MAIO

Quando a comparação é feita apenas para o mês de maio, o Grande ABC também apresentou bons números em relação aos crimes contra o patrimônio. A maior queda em relação a 2023 foi do roubo geral, de 18%, enquanto o de veículos apresentou redução de 11%. O furto geral caiu 12,5%, enquanto a diminuição no número de ocorrências envolvendo veículos foi de 13%.

Roubo de veículo tem menor número da série histórica

O ano de 2024 apresentou um resultado histórico no número de ocorrências de roubo de veículos no Grande ABC. Nos cinco primeiros meses do ano, foram notificadas 1.536 ocorrências, menor número da série histórica, de 24 anos. Em 2001, 7.572 casos foram contabilizados na região de janeiro a maio, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). O registro mais próximo ao deste ano foi o ocorrido em 2021, quando houve 1.619 notificações. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado afirma que o investimento contínuo da atual gestão e os esforços integrados das polícias permitiram a redução dos crimes. A Pasta ainda aponta prisão e apreensão de 3.375 infratores no Grande ABC de janeiro a abril de 2024. “O policiamento segue reforçado por meio da Operação Impacto em todo o Estado com mais 17 mil policiais nas ruas”, diz o comunicado. O comandante do CPA/M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pela Polícia Militar do Grande ABC, coronel PM Elizeu Sebastião da Silva Filho, também destacou, em nota, operações policiais específicas para o resultado, como a própria Operação Impacto, Impacto Integrada Metropolitana, Hércules, Força Total, Adaga, Direção Segura e Paz e Proteção, que “foram realizadas regularmente em áreas com maior incidência de crimes”.

(Colaborou Beatriz Mirelle)