Aline Wirley se derrete com o carinho da filha: Tanta beleza tem Fátima

Existe mamãe mais orgulhosa que Aline Wirley? Em um vídeo super fofo, que postou nas redes sociais nesta quarta-feira, dia 3, a cantora e atriz compartilhou o momento em que recebia o carinho de Fátima, sua única filha menina, de dez anos de idade.

Na legenda, ela se derreteu pela menina dizendo:

Tanta beleza tem Fátima. O que brota do coração dessa garotinha me comove. Tanta força e doçura, generosidade e alegria. Resiliência. Ela é a vida pulsando com coragem, com vontade. Me emociono, toda vez que falo dela. Ela me ensina tanto. Enquanto escrevo aqui pra vocês, choro de alegria, de transbordo, de gratidão! Fátima, filha minha, minha menina. Eu te amo.

Além de Fátima, Aline, que é casada com Igor Rickli, também é mãe de Antonio, de dez anos de idade, e Will, de sete anos.