A nova arquitetura. Gerada nos bancos escolares. Voltada a espaços andreenses. Capuava e Casa Branca. O Parque Central.

Professora Rosangela

Esta página do Diário viveu momentos diferenciados no último sábado, ao assistir a defesa de monografias idealizadas por alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, uma das unidades de ensino que ocupam o histórico Sítio Tangará, no coração-triângulo do Grande ABC.

“Mediateca, um espaço de pesquisa e lazer em Capuava”, por Rebeca de Melo Araújo.

“Do concreto ao verde, os pavilhões do Parque Central e a integração homem/natureza”, por Alana Dantas.

“Saúde mental”, por Fábio Gomes do Nascimento Junior.

“Espaço terapêutico, apoio à saúde mental”, por Adriana Chiotoli Ferreira.

Na banca examinadora, os professores Enrique Staschower (que convidou Memória a participar), Rosangela Varlesi e Ana Lara Bueno.

ANOTAÇÕES

A nossa universidade vai bem, caro leitor. E como seria bom se todos vocês, que amam o estudo da memória, pudessem participar de uma experiência como nós passamos. Verdadeiramente o encontro da cidade com o mundo acadêmico.

Como ouvintes, fomos anotando:

Mediateca é um conjunto de diversos meios de informação e cultura (diapositivos, filmes, livros, jornais, discos, CDs, videocassetes etc.) reunidos em um só local e geralmente abertos ao público, para consulta ou empréstimo.

As tradicionais famílias Magini e Tognato estão presentes na história da comunidade Sorocaba.

No entorno do Parque Central, a comunidade Gamboa.

O estudo da vida do trabalhador no ambiente industrial.

A explicação do que sejam conceito e partido.

NOVOS CAMINHOS

Amigos da Memória, a nossa juventude está pensando e descobrindo a cidade que herdamos neste espaço geográfico entre a Capital e a Serra do Mar, de tantas transformações.

Lá fora, candidatos brigam pelo melhor espaço onde possam colocar sua propaganda eleitoral. No edifício central da Fundação Santo André, jovens aprendem e exercitam suas vocações.

Senhores candidatos, a sociedade ganharia se vocês descobrissem os tesouros escondidos nas nossas universidades – bem mais proveitoso do que emporcalhar a cidade.

Naquelas horas que voaram do sábado que passou, familiares acompanharam os passos dos seus. Professor Enrique, novas boas esperanças brotaram. Gratidão.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 5 de julho de 1994 – Edição 8743

MANCHETE – Inflação chega a 49,8% no Grande ABC.

COPA 94 – Brasil só faz um gol nos Estados Unidos. Passe de Romário a Bebeto.

“A grande virtude de Parreira é ter Romário” (Edson Rossi, enviado especial do Diário aos EUA).

EM 5 DE JULHO DE...

1924 – Deflagrada a chamada Revolução Paulista. A capital é bombardeada. O conflito chega a pontos como o atual Grande ABC.

De concreto, há um jazigo no Cemitério-Museu de Vila Euclides, em São Bernardo, em memória das vítimas.

Abandonado, o túmulo recebe com regularidade flores ofertadas por anônimos.

