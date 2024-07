Demarchi se diz ‘maior bolsonarista’ da região

Pré-candidato a prefeito de São Bernardo, e dizendo-se o único a não ter ‘padrinho’ entre os concorrentes ao cargo, o ex-vereador Rafael Demarchi (Novo) passou a trabalhar fortemente nos últimos dias para associar sua imagem à do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), maior expressão da direita no Brasil. “Sou o maior bolsonarista do Grande ABC”, brada o político. Ao ser lembrado de que o liberal já manifestou publicamente que, em sua cidade, vai empenhar o apoio para fazer do vereador Paulo Chuchu (PL) o vice-prefeito – na chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) –, Demarchi dá de ombros. “É exatamente por isso que digo que sou o maior bolsonarista da região. Meu apoio ao ex-presidente não está condicionado a nenhuma contrapartida. Sempre estive com ele. Minha lealdade a Bolsonaro é questão de princípios, não é eleitoreira.”

BASTIDORES

Brás

Em audiência com o secretário de Estado de Parceria e Investimentos, Rafael Benini, na segunda-feira, a deputada estadual Carla Morando (PSDB) solicitou melhorias no transporte para atender quem precisa se deslocar à região do Brás e da rua 25 de Março, na Capital. Carla indicou à CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) a construção de uma estação nos arredores da Feira da Madrugada e do Mercado Municipal, que recebe grande fluxo de compradores todos os dias.

Transporte

Marcelo Lima, pré-candidato do Podemos à Prefeitura de São Bernardo, reuniu mais de 300 pessoas na noite de segunda-feira, no Sítio São Jorge, para debater as demandas dos transportadores escolares da rede municipal e particular. Participaram do debate o presidente da Câmara são-bernardense, Danilo Lima (Podemos), e outros nove vereadores, além de lideranças da Associação de Transportadores Escolares, que relataram as principais dificuldades enfrentadas pelo segmento.

Chapa pura

O Psol terá chapa pura na disputa pela Prefeitura de São Caetano em outubro. Rafael Ferrari, o Professor Rafinha, pré-candidato ao Palácio da Cerâmica, terá como postulante a vice a agente de saúde Viviane Alves. Conselheira tutelar mais votada da história da cidade, Vivi quer empunhar a bandeira do povo negro e das mulheres. “Vivi se junta à batalha para revolucionar o Executivo de São Caetano na construção de uma prefeitura para o povo, para os mais pobres e esquecidos, e não uma prefeitura para os super-ricos”, disse a vereadora Bruna Biondi (Psol), do mandato coletivo Mulheres por + Direitos.

Olho no olho

Única vereadora eleita em Santo André em 2020, Dra. Ana Veterinária (PSD) tem optado, neste momento de sua pré-campanha à reeleição, por reuniões mais intimistas, com até 30 pessoas, para prestar contas de seu mandato e ouvir demandas da população – conversas “olho no olho”, ela ressalta. A vereadora possui 27 leis aprovadas, mais de duas mil averiguações de denúncias de maus-tratos a animais e sete toneladas de ração pet doadas.

Política em Cena

Pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Santo André, Gilvan Júnior será o entrevistado do podcast Política em Cena hoje, a partir das 19h, com transmissão nos principais canais do Diário. O ex-secretário de Assuntos Governamentais da administração do prefeito Paulo Serra (PSDB) será o oitavo convidado do programa, criado com a missão de aproximar os espectadores e leitores das principais pautas do Grande ABC.