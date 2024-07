Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após recordes em NY e PMI chinês fraco

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 03/07/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com a maioria delas impulsionadas por novas máximas históricas em Wall Street e as chinesas pressionadas por dados fracos de atividade de serviços.

O índice japonês Nikkei subiu 1,26% em Tóquio, a 40.580,76 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,18% em Hong Kong, a 17.978,57 pontos, o Taiex registrou ganho de 1,28% em Taiwan, a 23.172,43 pontos, e o sul-coreano Kospi garantiu alta de 0,47% em Seul, a 2.794,01 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram ganhos generalizados, com novos recordes dos índices Nasdaq e S&P 500, à medida que a ação da Tesla saltou mais de 10% após a montadoras de veículos elétricos de Elon Musk divulgar vendas trimestrais acima do esperado.

Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho após pesquisa da S&P Global/Caixin mostrar que o PMI de serviços chinês caiu para 51,2 em junho, vindo abaixo das expectativas e atingindo o menor nível em oito meses. O índice Xangai Composto recuou 0,49%, a 2.982,38 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa de 0,78%, a 1.608,06 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom majoritariamente positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,28% em Sydney, a 7.739,90 pontos, depois de recuar nos dois pregões anteriores.

*Com informações da Dow Jones Newswires