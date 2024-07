Três são presos em São Bernardo por roubo de 24 toneladas de cobre

A Polícia Civil de São Bernardo prendeu nesta terça-feira (2) três indivíduos por roubo de 24 toneladas de cobre, avaliadas em R$ 1,2 milhão. Identificados como Adriano Fernandes dos Santos, 35, Alexandre Dionizio da Silva, 40, e Ernesto Brito de Figueiredo, 53, todos já tinham antecedentes criminais, sendo um por homicídio. Também foram apreendidos cinco veículos e duas pistolas. Outros quatro mandados de prisão temporária relacionados a esse caso ainda serão cumpridos.

“Eles sabiam o que estavam fazendo e estavam muito bem preparados. A carga de 24 toneladas ainda não foi encontrada. Acreditamos que vamos achar parcialmente. As prisões aconteceram em São Bernardo, Diadema e São Paulo”, explica o delegado Murilo Fonseca Roque, titular do 3º DP (Distrito Policial), onde o caso foi registrado.

As investigações levaram a pistas dos suspeitos após uma das carretas ter sido abandonada. Com o veículo, foi possível levantar impressões digitais e utilizar mecanismos de inteligência da polícia, que indicaram que o veículo era alugado.

“O proprietário forneceu os dados das pessoas que haviam alugado a carreta, porém ainda não eram os indivíduos da quadrilha. Eles alugaram em nome de um terceiro, que, inclusive, está morto. Nessa mesma linha de investigação, conseguimos chegar por meio de GPS aos indivíduos que roubaram”, comenta a delegada Seccional de São Bernardo, Kelly Sacchetto de Andrade.

O roubo foi realizado em 28 de março, quando 12 indivíduos invadiram a transportadora Rai Armazéns, localizada na Rodovia Anchieta. Eles chegaram em três carretas e estavam encapuzados e armados com fuzis. Os criminosos fizeram os funcionários da companhia carregar os veículos com as 24 toneladas de cobre.

“Três dos criminosos pularam o muro da empresa, renderam vigilantes e funcionários e, depois, abriram os portões. A forma como eles entraram no estabelecimento indica que ninguém que trabalhava na transportadora ajudou na ação, mas não descartamos que alguém possa ter dito a eles o valor da carga que ali estava”, detalha a delegada Kelly, que informa que ninguém foi ferido.

A titular ressalta que nesta terça-feira (2) 27 mandados de busca e apreensão foram expedidos para localizar os sete suspeitos. “Cada um possuía de três a quatro endereços. Então, solicitamos ao juiz mandado para todas as residências que poderiam ter indícios dessa prática de roubo. São indivíduos perigosos que já permaneceram no sistema prisional por muito tempo.”

Segundo a Seccional de São Bernardo, os três presos possuem extensa ficha criminal, com vários roubos de carga e veículos. Ernesto Figueiredo também possui antecedente pela prática de homicídio. Eles não resistiram às prisões, mas também não confessaram o crime nem indicaram outros participantes. Os veículos apreendidos foram Fiat Toro, Ranger Rover, Mitsubishi Pajero e dois Jeep Renegade.