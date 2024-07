Veta, Auricchio

A recente decisão majoritária da Câmara de São Caetano – com as honrosas exceções de Bruna Biondi (Psol), Edison Parra (Podemos) e Ubiratan Figueiredo (União Brasil) – de aprovar reajuste de 76,31% nos salários do primeiro escalão do Poder Executivo, a partir de janeiro de 2025, tem causado grande indignação entre os moradores da cidade. Este aumento, que representa um impacto anual de R$ 3,5 milhões nos cofres públicos, surge em momento em que é denunciada precarização nos serviços de saúde e educação. Em resposta, a população, em exercício legítimo de cidadania, iniciou abaixo-assinado contra a medida, mostrando claramente seu descontentamento com a decisão.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSD), a quem caberá sancionar ou vetar o projeto de lei de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo, mas apresentada de acordo com os interesses – para não dizer a pressão – do Executivo, deve considerar atentamente os argumentos e a voz daqueles que o elegeram. A população tem manifestado preocupação com a alocação de recursos públicos, especialmente em um período onde a prioridade deveria ser o fortalecimento dos serviços essenciais, como saúde, educação e segurança. Ignorar este clamor seria desconsiderar a realidade vivida por muitos cidadãos e enfraqueceria o vínculo de confiança entre a administração pública e a sociedade.

Chegou, portanto, o momento em que se tornou imperativo que o prefeito reavalie a decisão da Câmara e vete o pornográfico reajuste salarial proposto pelos seus funcionários travestidos de vereadores. Ouvir a população não é apenas ato de respeito, mas também de responsabilidade com a gestão pública e o futuro da cidade. O compromisso de um governante deve ser sempre com o bem-estar coletivo, e atender à demanda popular neste momento crítico seria passo fundamental para garantir a sustentabilidade financeira e a harmonia social em São Caetano. Por isso, este Diário se soma aos mais de 1.000 moradores que já aderiram ao abaixo-assinado e defende: veta, Auricchio!