João Guilherme compartilha momentos de viagem e fãs pedem fotos com Bruna Marquezine

Sendo cobrados pelos fãs... Bruna Marquezine e João Guilherme adoram compartilhar suas vidas pelas redes sociais. Um álbum de fotos postado pelo ator recebeu curtidas da artista de Besouro Azul e gerou burburinho nos comentários.

João, que está curtindo a Ilha Teshima, no Japão, mostrou cliques de um dia na viagem e os comentários dos fãs encheram o filho de Leonardo com pedidos de fotos com Bruna.

Cadê a Bruna gente queremos fotos juntos, disse uma internauta.

Esperando uma fotinho com a bruninha, colocou outra.

Além disso, também tiveram vários fãs que apostam que é Marquezine quem tira as fotos do artista no Japão:

A Bruna no seu dia menos fotógrafa.