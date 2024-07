Trabalhadores rejeitam a proposta apresentada pela diretoria da Basf

Os trabalhadores da Basf rejeitaram a proposta apresentada ontem pela empresa. Eles decidiram que irão formular e apresentar uma nova contraproposta hoje, um dia antes da audiência de conciliação marcada para quarta-feira, no TRT (Tribunal Regional do Trabalho. Eles contestam a decisão da firma de encerrar a fabricação de tintas automotivas e buscam um pacote de compensação para os funcionários que serão impactados.

A Basf propôs o remanejamento de 85 trabalhadores do setor de tintas automotivas para o de tintas decorativas, pacote econômico aos não transferidos: 30% do salário com periculosidade por ano trabalhado, mais 25 salários normativos (piso), 12 meses de plano de saúde familiar e consultoria de realocação ou 1 salário nominal.

Aos que optarem pelo desligamento entre julho e dezembro de 2024, 25% do salário com periculosidade por ano trabalhado, dez salários normativos (piso), seis meses de plano de saúde familiar e consultoria de realocação ou um salário nominal. Para os trabalhadores remanejados, garantia de emprego até 31 de dezembro de 2025.

Dependendo do avanço das negociações, existe a possibilidade de retomada da greve.