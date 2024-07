Auricchio se cala sobre orçamento da Segov

Em evento de prestação de contas marcado por uma ‘invasão’ de morcegos, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), se recusou a dar esclarecimentos sobre o orçamento de mais de R$ 119 milhões da Secretaria de Governo para este ano. Durante a plenária, a Prefeitura apresentou balanço do quarto mandato do pessedista, mas chamou atenção a presença de três morcegos que voavam sobre o público presente no Teatro Paulo Machado de Carvalho, recém-reformado pela administração.

Ao fim do evento, Auricchio concedeu entrevista coletiva, mas não respondeu ao questionamento do Diário sobre o aumento de mais de 545% no orçamento da Secretaria de Governo entre 2023 e 2024. Quando perguntado pela reportagem, o prefeito encerrou a coletiva e os assessores da Prefeitura informaram que o jornal não havia sido convidado para a atividade.

Levantamento feito pelo Diário com base na LOA (Lei Orçamentária Anual) constatou que a Segov detém verba de R$ 119.946.000 para este ano, ante R$ 30.975.900 orçados para o ano passado.

O orçamento deste ano é o maior entre todos os que foram elaborados por Auricchio nestes dois últimos mandatos. Na peça de 2018, a gestão pessedista reservou R$ 7,7 milhões para a Secretaria de Governo. A quantia aumentou no ano seguinte e foi para R$ 17,5 milhões. Em 2020, o valor sofreu leve queda, para R$ 11,5 milhões, movimento que se repetiu na LOA de 2021, quando a Pasta teve R$ 9,9 milhões de orçamento.

De acordo com informações disponibilizadas no site da Prefeitura, o orçamento da Secretaria de Governo é distribuído entre a Subsecretaria de Comunicação, cuja verba disponível para este ano alcança R$ 9,5 milhões; o Fundo Social de Solidariedade, com R$ 4,1 milhões orçados; o arquivo público municipal, ao qual foi destinado R$ 1,5 milhão; a manutenção da Pasta, com R$ 16,2 milhões; e a ReFundação Prodesa, programa municipal de combate às enchentes, com R$ 88,5 milhões.

SOBREPREÇO

O Diário também questionou Auricchio, sem obter resposta, sobre os contratos assinados pela administração com a Net Telecom Informática. Na quinta-feira, o jornal publicou que a Prefeitura fechou acordo com a empresa sob o valor de R$ 29.490.000 para implementação de estrutura de TI da nova CGE (Central de Gerenciamento de Emergência). No dia seguinte, a firma ganhou um aditivo para outro contrato, assinado em 2022 para execução de serviços de infraestrutura de rede lógica e elétrica de informática, no valor de R$ 13.44.668,40.

No contrato nº 151/2024 há previsão de aquisição de cabo de transmissão de dados Gigalan Green U/UTP da marca Furukawa. Segundo a ata de preços da Net Telecom serão comprados 15.960 metros do item ao custo total de R$ 149.704,80, ou R$ 9,38 o metro. No entanto, em uma busca em sites de fornecedores, uma gigante do e-commerce oferece o mesmo produto, no varejo, ao valor de R$ 5,78 o metro, com preço 38,37% menor.