UPA Centro prometida por Filippi para maio atrasará mais três meses

Mais uma vez a administração do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), vai atrasar a entrega da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Centro, em construção na área anexa ao Quarteirão da Saúde. A obra, segundo o cronograma, deveria ter sido entregue em 8 de maio, mas a prefeitura postergou inicialmente em um mês e 21 dias, ou seja, a novo prazo terminaria na última sexta-feira. Nesta segunda-feira (1°), mais uma vez, a Prefeitura, por meio de edital publicado no Diário Oficial, alterou a entrega e acrescentou 90 dias no prazo para concluir as intervenções.

A ordem de serviço para a transformação do antigo pronto-socorro em UPA foi assinada em novembro do ano passado com prazo de seis meses para a entrega. As intervenções foram projetadas, segundo a Prefeitura, para ampliar a capacidade de atendimento, de 10 mil para 15 mil consultas mensais, e do número de leitos (adulto e infantil), de 43 a 61.

Com a implementação do novo equipamento, Filippi pretende reduzir a responsabilidade municipal no custeio da saúde. Enquanto o PS é mantido exclusivamente com recursos de Diadema, o governo federal garantirá repasses mensais entre R$ 50 mil e R$ 300 mil quando a Unidade de Pronto Atendimento estiver funcionando.

Procurada, a gestão Filippi justificou o atraso nas obras. “A prorrogação do prazo em 90 dias foi solicitada porque a obra é realizada concomitantemente ao funcionamento do Pronto-Socorro Central. O atendimento não foi interrompido e, nos últimos meses, houve aumento da demanda/fluxo de pessoas.”

A Prefeitura de Diadema ponderou, apesar de confirmar o atraso, que o contrato não sofreu aditivos e o valor da obra segue inalterado em R$ 4.998.996,05.