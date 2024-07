Brasil e Colômbia decidem ponta do Grupo D nos EUA

Em duelo que fecha a fase de grupos da Copa América, o Brasil enfrenta a Colômbia nesta terça-feira (2), às 22h, na decisão de quem fica com a liderança da Chave D. Ou até se a Seleção pode ser eliminada dependendo de combinação de resultados da rodada.

Com a classificação para o mata-mata encaminhada, na segunda posição, com quatro pontos, o Brasil precisa vencer os colombianos, líderes do grupo, se quiser terminar a primeira fase da como líder. Em caso de derrota ou empate, o primeiro lugar termina com a Colômbia.

Ainda existe a chance de a Seleção Brasileira acabar a noite fora do torneio. Isso ocorrerá ser perder o jogo, e a Costa Rica, em terceiro lugar, com um ponto, superar o Paraguai – quarto, sem pontuação – no mesmo horário, além de tirar um saldo de seis gols.

Após golear o Paraguai, o Brasil recuperou a confiança, e de acordo com o meia Bruno Guimarães, o grupo segue unido e pretende se conectar mais com a torcida. “Quando vestimos a camisa da Seleção, existe a pressão de sempre ganhar. Como não conquistamos as Copas dos últimos anos, é uma pressão a mais. Quando criança, fui apaixonado pelo Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Queremos fazer isso com o Vini, Rodrygo. Queremos marcar nosso nome na história também ”, relata. O jogador do Newcaslte, da Inglaterra, foi titular nos dois compromissos da Seleção até o momento, e deve continuar.

Além dele, o técnico Dorival Júnior deve manter escalação parecida com a que venceu o Paraguai na última partida. Os pendurados Eder Militão, Wendell, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior são preocupações para o Brasil. Com dois cartões acumulados, os atletas ficarão de fora das quartas de final em caso de uma nova punição no jogo desta terça.