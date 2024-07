De volta aos palcos! Will Smith retorna à música, faz apresentação inspiradora e web se empolga

Voltou! Will Smith incendiou o palco do BET Awards, que aconteceu no último domingo, dia 30, com a apresentação do seu novo single You Can Make It. Foi a primeira grande aparição desde a polêmica do Oscar de 2022, na qual o ator deu um tapa na cara do Chris Rock, que fez uma piada com a esposa dele, Jada Smith.

Agora, Will, que também é cantor, retorna às músicas e deixou uma performance impactante na premiação. Internautas ficaram malucos no pedaço e deixaram mensagens de empolgação:

É a volta do homem!; comemorou um seguidor.

Fiquei emocionada com essa performance; disse outra.