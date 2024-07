Fundação Santo André abre inscrições para o vestibular de inverno

O Centro Universitário Fundação Santo André está com inscrições abertas para o vestibular de inverno de 2024. As inscrições são gratuitas e as provas online. O prazo para as inscrições vai até 31 de julho e as aulas do segundo semestre começam em agosto de 2024 e não há taxa de matrícula. O candidato pode participar deste Processo Seletivo por meio da nota do ENEM, prova de redação online, prova objetiva online ou transferência de outras instituições.

O Centro Universitário Fundação Santo André foi fundado em 1962 para atender à classe trabalhadora da indústria do ABC. Com mais de 3 mil estudantes, o Centro Universitário Fundação Santo André é reconhecido nacionalmente com nota máxima 5 junto ao MEC e oferece uma ampla variedade de laboratórios e cursos em áreas como Administração, Contabilidade, Direito, Publicidade e Propaganda, Pedagogia, Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia da Informação, Psicologia, Biologia, Biomedicina, Gestão Pública e Negócios Imobiliários entre outros.

A instituição possui ainda uma política de bolsas de estudos de até 50% no valor das mensalidades para democratizar o acesso ao ensino superior.

Mais informações sobre o vestibular: www.fsa.br/vestibular