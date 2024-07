Palavra do Leitor - 1 de julho de 2024

Maconha

‘Maconha: STF estipula até 40 gramas para definir usuários’ (Setecidades, dia 27). Mais uma vez nosso glorioso STF (Supremo Tribunal Federal) joga contra a sociedade. Além de estar legislando, o que não é de sua alçada e não tiveram um voto sequer para isso, agora, de forma equivocada, a Suprema Corte descriminaliza a maconha que causa tanto mal ao indivíduo, família e sociedade. Já não bastam os males causados pelas bebidas alcoólicas? Precisamos de leis que tragam algo de bom para nós, brasileiros, e não o contrário, como temos visto e isto cabe ao Congresso Nacional. Este pior STF de todos os tempos, como se diz popularmente, está fora da casinha não é de hoje. Outra coisa: tem ministro da Suprema Corte, e nem precisa citar o nome, que aparece na TV todo santo dia. Até mais que o próprio presidente. Tem algo muito errado nisso e o rumo que as coisas estão tomando não é nada bom. Estes não deveriam se pronunciar somente nos autos de um processo? Bem, o Senado acabou de aprovar a chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) das Drogas, que determina que “é crime possuir ou portar qualquer quantidade de droga, mesmo que para consumo próprio”. O texto agora está para votação na Câmara dos Deputados, o que deve ocorrer em breve e seguir para sanção presidencial. É assim que deve funcionar. Como dito, o Congresso é eleito para fazer as leis e o judiciário fazer cumprir estas leis e não legislar.

Mauri Fontes

Santo André

A fala de Lula – 1

O presidente urgentemente precisa de terapia institucional. Não é possível ficar assistindo-o, no comando do País, despreparado, desnorteado, sem capacidade alguma de dialogar com a Nação. Como ocorreu na quarta-feira, que assustou o mercado em desastroso discurso, ao dizer que “o problema é saber se é cortar gastos ou aumentar arrecadação”. Ou seja, depois de 18 meses de mandato, mesmo com as críticas abalizadas dos especialistas, de que a única saída para nossa economia pegar no tranco é com o equilíbrio fiscal, o presidente deixa a entender que admite que a solução é aumentar arrecadação. Com o discurso, indica que pode subir impostos (como vem tentando). E como reflexo desta bomba do dia, a bolsa cai e o dólar vai a R$ 5,52. E o Planalto joga a expectativa por dias melhores no lixo.





Paulo Panossian

São Carlos (SP)

A fala de Lula – 2

Toda vez que Lula abre a boca, é um desastre. O dólar sobe, afugenta investidores e a bolsa cai. Diria Juan Carlos, rei de Espanha: Por que não te calas?

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)





Deficiência?

‘Abertas as inscrições do curso de liderança para mulheres com deficiência’ (www.dgabc.com.br). Nosso Diário, por meio de sua Redação, nos informa sobre aulas on-line e acessíveis, iniciativa que incentiva a independência e autonomia das mulheres com deficiência. E isso em todo o Estado, com inscrições que irão até o dia 30 de julho. Só não seremos insensíveis, e sem cuidado solidário e reconhecimento, para escrever sobre essa que é uma causa além do nobre, além do humano ato. Mas não existem mulheres com deficiência e sim mulheres abençoadas com os dons da grandeza, da luta, de guerreiras que são, da coragem, da determinação contundente, da superação, do amor e da valentia e arrojo de serem verdadeiras mulheres. E cabe a todos nós solicitar a todas vocês que recebam nossas homenagens, reconhecimento, sucesso, gratidão e tudo isso acompanhado de muito respeito e admiração plural.





Cecél Garcia

Santo André