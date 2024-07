Charge - 1 de julho de 2024

O número de boletins de ocorrência sobre stalking aumentou 174,3% no Grande ABC na comparação entre 2021 (1.274 ocorrências) e 2023 (com 3.495 casos). As denúncias se enquadram no Artigo 47-A do Código Penal Brasileiro, que diz respeito a perseguir alguém e ameaçar a integridade física ou psicológica, invadir ou perturbar sua liberdade e privacidade, além de restringir a capacidade de locomoção da vítima – que, na maioria das vezes, é mulher. Os dados foram obtidos pelo Diário com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) via Lei de Acesso à Informação.

Neste ano, a região já contabilizou 1.492 registros entre janeiro e abril. Esse índice aponta média de 12 casos por dia e 373 por mês. Especialistas afirmam que a exposição nas redes sociais e a disseminação de informações a respeito do tema contribuem para o crescimento das notificações.