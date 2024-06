O Kannalha curte noite na casa de Preta Gil após assistir ao show da cantora

Preta Gil fez uma pequena festa em sua casa, no Rio de Janeiro, após fazer mais um show no Circo Voador, casa que fica no centro da capital fluminense. Entre os convidados da pequena reunião de amigos, estava O Kannalha, cantor apontado como novo affair da filha de Gilberto Gil.

A cantora compartilhou em seus Stories um vídeo em que mostra um karaokê em sua casa e marcou os perfis das pessoas que estavam presentes, incluindo Kannalha - cujo nome é Danrlei Orrico. Ele também gravou um vídeo na casa dela, no qual mostrou todos os convidados, incluindo Preta.

Preta falou aos seus seguidores que alguns amigos tiveram que retornar para Salvador. Pouco tempo depois, Kannalha apareceu no aeroporto e lamentou o fim da visita ao Rio de Janeiro e, em seguida, mostrou que já havia chegado novamente à Bahia.

Os boatos de affair entre os dois surgiram no Carnaval. Foi então que no Lollapalooza, voltaram a reacender os rumores ao curtirem juntos o show de Gilberto Gil, em São Paulo.