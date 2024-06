Os dubladores Maria Clara Gueiros e Leandro Hassum marcam presença na pré-estreia de Meu Malvado Favorito 4

No último sábado, dia 29, convidados e elenco de dubladores do filme Meu Malvado Favorito 4 foram à pré-estreia. A atriz Maria Clara Gueiros volta como a voz de Lucy, a agente especial que captura vilões.

Leandro Hassum, que dá voz ao astro da animação, Gru, também continua entre os dubladores oficiais e curtiu o evento. O longa chega ao Brasil em 4 de julho.

Na nova animação do filme sobre Gru e sua família, eles recebem mais um membro. O quarto filho do ex-vilão, é também o primeiro com Lucy.