Com a seleção brasileira na Copa América, Douglas Luiz é anunciado na Juventus

A Juventus anunciou neste domingo a contratação do volante Douglas Luiz junto ao Aston Villa, da Inglaterra, por cinco anos. O novo vínculo do jogador, que está com a seleção brasileira na disputa da Copa América, vai até junho de 2029. Ele é o primeiro reforço da equipe sob o comando do técnico Thiago Motta.

"Olá torcedores da Juventus. Eu estou muito feliz de estar neste clube e não vejo a hora de jogar no Allianz Stadium. Nos vemos em breve. Força, Juventus", disse Douglas Luiz em um breve vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

Nascido no Rio de Janeiro em maio de 1998, Douglas Luiz começou a carreira no Vasco, chegando na equipe profissional em 2016. Foram 29 jogos pelo clube carioca, antes de ser contratado pelo Manchester City. Ele passou ainda pelo Girona, antes de chegar no Aston Villa.

Douglas Luiz defendeu o clube inglês em 204 oportunidades, com 22 gols e 24 assistências, sendo um dos principais nomes da equipe nos últimos anos. As boas atuações chamaram a atenção da seleção brasileira. Ele esteve no elenco que foi campeão dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 e continuou sendo chamado constantemente, tanto que está com o grupo na Copa América.

"Agora, Douglas Luiz embarca em uma nova aventura com a Juventus após cinco anos com o Aston Villa, onde mostrou um crescimento exponencial tecnicamente, física e taticamente. Bem-vindo à Juventus, Douglas. Mal podemos esperar para vê-lo em campo", disse o seu novo clube, que desembolsou cerca de R$ 168 milhões para tirar o brasileiro da Inglaterra, além de ceder dois jogadores: o inglês Samuel Iling-Junior e o argentino Enzo Barrenechea

Na Juventus, Douglas Luiz vai encontrar seus companheiros de seleção, Danilo e Bremer. O time terminou o Campeonato Italiano desde ano na terceira colocação, atrás apenas de Inter de Milão e Milan.