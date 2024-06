Água Santa vence o Santo André e ultrapassa o rival

No clássico regional pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Água Santa fez valer o fator casa e venceu o Santo André por 2 a 0, ontem, na Arena Inamar, em Diadema. Anderson Prestes e Jeam marcaram os gols.

Com o resultado, o Netuno ultrapassou o Ramalhão na tabela de classificação, passando para a quarta colocação no Grupo G, com 16 pontos, agora na zona de classificação à próxima fase. Derrotado neste confronto direto pelo G4, o time andreense permanece com 14 pontos, agora na quinta colocação na tabela da chave.

O Água Santa volta a jogar no próximo sábado (6), quando recebe a Inter de Limeira-SP. O Santo André joga no mesmo dia, também em casa, contra o São José-SP.

LUTO

Morreu ontem Sidney Riquetto, ex-presidente, conselheiro e que atualmente era vice-presidente administrativo do Santo André. O andreense tinha 78 anos e era considerado o maior historiador do Ramalhão. “Seu legado e amor ao Santo André jamais serão esquecidos. Descanse em paz. Obrigado por tanto, presidente!”, disse o clube.