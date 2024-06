Diretorias de ensino da região elogiam tema do Desafio de Redação

Tema definido e inscrições abertas. Foi dada a largada para a 18ª edição do Desafio de Redação, promovido pelo Diário. Neste ano, os participantes vão escrever sobre “O impacto da Inteligência Artificial na vida real” e concorrer a bolsas de estudo, intercâmbios para Inglaterra, 21 Alexas, entre muitos outros prêmios. A escolha do assunto do concurso literário foi alvo de elogios por parte das representantes das Diretorias de Ensino do Grande ABC, que participaram do processo de decisão em reunião na sede do Diário. Segundo elas, senso crítico, reflexão e criatividade serão elementos instigados durante a escrita. O concurso literário aceita participação de estudantes, professores e membros da comunidade.

Lidiane Cirilo, PEC (Professora Especialista em Currículo) da Diretoria de Ensino de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, entende a Inteligência Artificial como um mecanismo que pode atribuir valor às técnicas de formação. “A ideia (da redação) é desmitificar um pouco essa falsa impressão de que a Inteligência Artificial é nossa inimiga ou que veio fazer substituições. O objetivo é que ela agregue na nossa rotina. Essa ferramenta já está disponível e agora vamos poder nomeá-la e falar qual a repercussão disso em nossas vidas. Tenho certeza que o estudante vai tirar de letra.”

Tatiana Aparecida Silva, PEC da Diretoria de Ensino de Santo André, afirma que a temática possui relevância social por promover um debate que tem ganhado cada vez mais notoriedade.

“No Estado, nós temos plataforma de redação e isso trouxe alguns questionamentos por parte de professores e alunos que ficam pensando em como usar a Inteligência Artificial a seu favor. Então, fazê-los refletir nessa questão de qual é o impacto desse mecanismo na minha escola, nos meus estudos, na minha vida, vai contribuir demais na aprendizagem e talvez para unificar o docente e o estudante em sala de aula”, comenta a representante.

Além de pontuar a importância do tema, Tatiana reforça que os prêmios do concurso ajudam no engajamento dos participantes. “A emoção de quem ganha a bolsa de estudo para fazer faculdade é indescritível.”

Entre as possibilidades de prêmio, também estarão quatro celulares, três notebooks, R$ 5.000 para a melhor torcida e certificado de honra ao mérito para os 50 primeiros colocados de cada categoria. Ao todo, serão 15 bolsas de estudo no Centro Universitário Fundação Santo André.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível no portal www.dgabc.com.br/desafioredacao.

De acordo com Adriana Guerrini, PEC da Diretoria de Ensino de São Bernardo e São Caetano, a inclusão na rotina, a utilização das plataformas em sala de aula e os desafios para alunos e professores podem ser tópicos explorados na produção do texto. “É necessária a reflexão e a discussão nas escolas para que o uso da inteligência artificial possa agregar no processo de ensino e aprendizagem”, considera.

Até o encerramento das inscrições, o Diário publicará matérias identificadas com o selo do Desafio de Redação, que trarão dicas para que os participantes construam a própria dissertação.