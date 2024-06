Fabiana Justus comemora remissão do câncer: Me considero curada

Neste sábado, dia 29, a influenciadora compartilhou um vídeo e algumas fotos para comemorar que entrou em remissão da leucemia.

Na legenda, ela contou que considera que já está curada, por mais que ainda tenha que passar por acompanhamento médico:

Estou em remissão! Mas eu me considero curada! Porque Deus não faz nada pela metade... e se Ele me deu todas as bênçãos que me deu, a cura também veio! Tenho MUITA fé e confiança! Os exames de hoje vieram zerados assim como os de antes também. Mas hoje eu estava mais ansiosa! Porque estou chegando nos tão esperados 100 dias pós transplante. Os 100 dias de maiores riscos estão ficando pra trás. O próximo marco no tratamento são os 180 dias (seis meses pós transplante), que é quando eu tomo grande parte das vacinas e paro de tomar os imunossupressores. E assim minha imunidade ficará melhor e a vida vai voltando ao normal! Vamos que vamos! Que eu estou vencendo a maior batalha da minha vida! E o que vai ficar depois de tudo isso é um grande aprendizado. A vida com mais cor, mais alegria e muita, mas muita gratidão!