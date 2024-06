Pedro Novaes revela apoio dos pais, Letícia Spiller e Marcello Novaes, em seus projetos: - Ficam muito felizes

Ator, modelo e músico, Pedro Novaes se aventura por vários lugares artísticos e para isso ele conta com o apoio de seus pais, Letícia Spiller e Marcello Novaes. O jovem revelou detalhes dos próximos planos de sua banda, Fuze.

Recentemente, Pedro desfilou no SPFWN57 e, segundo o jovem, ao contar à sua família ele só recebeu apoio e alegria. O artista contou que Spiller e Novaes ficam muito orgulhosos vendo que ele segue seu caminho:

- Eu contei para eles, ficaram muito felizes. Acho que é um orgulho, ver o filho trabalhando naquilo em que eu me propus a trabalhar, que eu venho me dedicando muito a fazer. Eu sinto muito um orgulho e um respeito pelas coisas que eu escolho, a forma como eu faço meu trabalho.

Depois de voltar a focar mais no mundo da moda, Novaes também tem planos com sua banda: Fuze. O artista explicou que a meta atual é expandir ainda mais o público de fora do Rio de Janeiro.

- A gente está compondo um novo álbum agora, a gente tem projetos de espalhar para o Brasil, sair bastante do Rio de Janeiro, fazer muito show fora do Rio. A gente tem um público maneiro fora do Rio então eu acho que esse álbum, juntamente com a saída acho que vai ser muito gratificante e uma forma de amadurecer, vai agregar muito.

Será que o grupo vai promover uma turnê em breve?