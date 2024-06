Morre ex-presidente do EC Santo André, Sidney Riquetto

Na madrugada deste sábado (29) faleceu Sidney Riquetto, memorável ex-presidente, conselheiro vitalício e atual vice-presidente administrativo do Esporte Clube Santo André. Em pesar, a instituição emitiu nota nas redes sociais anunciando o velório do andreense, que ocorrerá neste domingo (30) no Cemitério Vila Assunção.

A cerimônia deve reunir amigos, familiares e admiradores das 8h às 12h, na Avenida das Saudades.

A causa da morte não foi divulgada à imprensa. Riquetto tinha 78 anos e, nas palavras de homenagem do EC "era administrador, apaixonado e o maior historiador do Ramalhão, com uma longa trajetória e dedicação ao seu querido clube do coração".