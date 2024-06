Atila Jacomussi na mira do estilingue em Mauá

Atila Jacomussi, deputado estadual e pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Mauá, avaliou como um “sinal de desespero” o anúncio, pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT), do nome do ex-juiz de Direito João Veríssimo Fernandes, o Juiz João (PSD), como seu companheiro de chapa na disputa pelo Executivo mauaense em outubro. “Ambos pareciam desconfortáveis no evento”, disse o unionista, para quem a aliança foi uma “imposição de cima” – leia-se, articulação do secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Atila entende que, além de tirar da disputa um candidato com boas chances de ir ao 2º turno, já que Juiz João recebeu 19,5% dos votos na primeira perna de 2020, a aliança dará ao pessedista um papel específico: o de “estilingue” do petista. “O Juiz João será o estilingue do Marcelo, que vai colocá-lo para me atacar, já que não tem condição para fazer isso”, avaliou o parlamentar, preso duas vezes no âmbito da Operação Trato Feito, da Polícia Federal, e às voltas com quatro contas relativas a sua gestão, de 2017 a 2020, reprovadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e pela Câmara.

BASTIDORES

Esperando na janela...

Sem querer, a cantora Juliette expôs o prefeito José de Filippi Júnior (PT) a saia-justíssima na noite de ontem, quando esteve na cidade para fazer seu show no São João Diadema 2024, Pouco antes de subir ao palco instalado na Praça da Moça, a artista recebeu o petista em seu camarim para a troca dos tradicionais salamaleques, quando começou a falar sobre os “projetos interessantes” em execução na cidade. Foi então que a visitante convidou o anfitrião para “tocar” com ela Esperando na Janela, canção de Gilberto Gil que virou sucesso de seu repertório. Acusado pela oposição de descumprir prazos de entrega das obras, Filippi apressou-se a declinar: “Vou passar vergonha.” De fato, passaria...

Plano Diretor

Os vereadores de São Bernardo não terão sossego no retorno aos trabalhos em agosto, após o recesso parlamentar de julho. Em meio à pré-campanha eleitoral, tramita na Câmara projeto assinado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) que visa alterar o Plano Diretor, revisado pela última vez em 2011, ainda durante a gestão de Luiz Marinho (PT). A Casa prepara, inclusive, uma audiência pública a ser realizada em 10 de agosto, para debater o instrumento de planejamento que orienta a ocupação urbana da cidade.

Lançamento

Edison Parra (Podemos), vereador de São Caetano, reuniu apoiadores para o lançamento de sua pré-candidatura à reeleição na última quarta-feira. O evento contou com a participação de 200 pessoas e a presença do pré-candidato a prefeito do Podemos, Fabio Palacio. “Fazemos parte de um grupo de pessoas apaixonadas por São Caetano e que acreditam que nossa cidade tem enorme potencial de crescimento”, declarou Parra, que aproveitou a ocasião para prestar contas do trabalho realizado no mandato.

Conselheiro

Em encontro no Parrilla Del Carmem, Tomás Covas, coordenador de Políticas para a Juventude da Prefeitura de São Paulo, aconselhou Gilvan Junior, pré-candidato ao Paço de Santo André pelo PSDB, a ser sereno, mesmo ante ataques. Citou o pai, o prefeito Bruno Covas (1980-2021): “É possível fazer política sem ódio, é possível fazer política falando a verdade.”