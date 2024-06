Eduardo Paes libera quase R$ 1 mi para Assembleia de Deus após apoio de deputado evangélico

A gestão do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), assinou um contrato de patrocínio de R$ 950 mil para a celebração do centenário da Assembleia de Deus no mesmo dia em que o deputado federal Otoni de Paula (MDB) decidiu deixar a disputa e apoiar a campanha à reeleição do atual mandatário.

O contrato foi assinado no dia 20 de junho, dois dias antes do evento evangélico. O prefeito registrou a participação na cerimônias nas redes sociais. Ele discursou ao lado de Otoni e do bispo Abner Ferreira. O evento também contou com a presença do governador Cláudio Castro (PL) e do pastor Silas Malafaia.

"Estive presente na Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus, ao lado do Bispo Abner e do Pastor Samuel Câmara, celebrando o centenário da igreja que está presente em todos os cantos de nossa cidade.Uma celebração de fé de milhares de famílias cariocas que seguem firmem no propósito de evangelização iniciado lá atrás pelo pastor Gunnar Vingren e pela missionária Frida Vingren", registrou Paes nas redes sociais.

De acordo com a Prefeitura do Rio, "o centenário da Assembleia de Deus é um acontecimento histórico e que merece ser celebrado. A autorização dos patrocínios foi dada no início de maio".

O contrato de patrocínio foi fechado com a Convenção Estadual de Ministros das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro (Cemad-RJ). O secretário da Casa Civil, Lucas Padilha, aprovou o plano de trabalho que autorizou a assinatura do contrato no dia 19 de junho. No dia seguinte, dia 20, o acordo foi selado. O Estadão não conseguiu contato com a Cemad.