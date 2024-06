Criminosos usam imóvel desocupado para tentar roubar banco e acabam fugindo

Três suspeitos conseguiram escapar após uma tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil nesta sexta-feira (28), na avenida Dom Pedro II, em Santo André. A polícia fez buscas, inclusive no telhado do edifício, mas não conseguiu encontrar os homens. Ninguém ficou ferido, de acordo com nota enviada pelo banco.

Os assaltantes tentavam invadir uma unidade do Banco do Brasil Estilo quando se assustaram com a ação de um dos vigilantes do local e fugiram do local.

Segundo apurado pelo Diário, a ação dos supostos assaltantes foi realizada a partir de uma residência desocupada ao lado do banco, onde eles quebraram portas e janelas de vidro – o imóvel não possui sistema de segurança e nem câmeras de monitoramento. Os três assaltantes usaram então uma escada para chegar até o telhado da agência. A parti dali, um deles teria entrado no banco e se deparado com o vigilante que trabalhava no momento. Assustado, o suspeito iniciou a fuga, assim como os outros dois, que ainda não haviam descido do telhado.

O Diário entrou na casa usada pelos assaltantes e constatou o dano no espaço, onde diversos vidros estavam quebrados. Segundo a proprietária deste imóvel, Claudia Soriano Nonis, 51, os assaltantes usaram o corredor lateral para alcançar a agência bancária.

Com uma escada apoiada na parede, eles teriam subido até o telhado vizinho, de onde a parte superior do banco é facilmente alcançada.

Claudia relatou que observou manchas de sangue durante a retirada da escada usada por eles, provavelmente deixadas no momento da fuga.

“Vou ser franca. Na realidade, eu não sei o que aconteceu realmente nesta manhã. A única coisa que eu sei é que eles usaram o imóvel para entrar e subir no telhado do banco. A porta está quebrada, o vidro também, no geral está tudo revirado. Eles realmente utilizaram a casa para subir”, afirmou Claudia.

A proprietária afirmou ainda que sempre passa na frente do imóvel quando leva a filha para a escola e confere se a corrente que tranca o local está no lugar. Nesta sexta-feira, porém, sua filha não foi para a escola porque era o último dia de aula. “Se tivesse passado e visto que a corrente não estava, já teria percebido que alguém havia entrado na casa e teria chamado a polícia”, disse.

O Banco do Brasil afirmou que colabora com as investigações policiais e que não fornece imagens de seus sistemas de segurança, justamente para não atrapalhar as investigações. O Diário questionou a SSP sobre os acontecimentos desta sexta-feira, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.