PIB paulista avança na maioria das regiões do Estado

Os dados levantados pela Fundação Seade na pesquisa “PIB Regional” revelam que, de janeiro a março de 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo avançou em 13 das 20 regiões paulistas pesquisadas. A comparação é com o trimestre imediatamente anterior e já com o ajuste sazonal. Por sua vez, o PIB do Estado de São Paulo avançou 0,4% no trimestre que vai de janeiro a março de 2024 em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Em abril

Conforme revelam os dados estimados pela Fundação Seade, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo aumentou 0,8% em abril de 2024 em comparação ao mês anterior, já descontados os efeitos sazonais. As três atividades registraram desempenho positivo: indústria (0,8%), seguido pela agropecuária (0,6%) e serviços (0,6%). No acumulado de 2024, de janeiro a abril, houve expansão de 3,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, com todas as atividades apresentando variação positiva: agropecuária (1,7%); serviços (2,4%); e indústria (3,5%). Em relação à igual mês do ano anterior, o PIB paulista cresceu 6,1% em abril de 2024, com expansão das três atividades: indústria (9,6%); serviços (4,3%) e agropecuária (4,0%). Já na comparação com os 12 meses imediatamente anteriores, o PIB paulista avançou 1,2% – agropecuária (1,6%); serviços (1,3%); e indústria (0,8%).

Mapa da indústria

A Fundação Seade anunciou seu mapa da indústria do Estado de São Paulo. Identificando as principais mudanças industriais ocorridas no país entre 2003 e 2021, o estudo procura ressaltar os movimentos de reorganização dos diversos setores produtivos no território paulista, bem como a sua inserção no contexto regional e nacional, em termos de Valor Agregado e Valor de Transformação Industrial (VTI).

Interiorização

Os resultados reforçam o movimento iniciado no Estado de São Paulo nos últimos 20 anos, quando os setores industriais de maior densidade tecnológica e integração digital, tais como automotivo, fabricação de equipamentos de informática e produtos eletrônicos e ópticos, de farmoquímicos e farmacêuticos, de máquinas e equipamentos e de produtos químicos, optaram por localizar suas plantas industriais nos do Interior Paulista.

Indústria de alimentos

Outro movimento regional associado à indústria de transformação paulista refere-se à importância que a fabricação de produtos alimentícios assumiu no interior do Estado, principalmente na região Noroeste, com o avanço da cultura e lavoura da cana-de-açúcar.

Liderança



No país, o setor com o maior número de pessoas ocupadas na indústria é o de fabricação de alimentos. Ele é responsável por 22,8% do total de 8,3 milhões de pessoas empregadas na indústria nacional em 2022. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Pesquisa Industrial Anual (PIA) Empresa. A indústria de confecção de artigos do vestuário e acessórios, com 7%, e a de fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, com 5,9%, foram os outros segmentos com maior representatividade na quantidade de pessoas ocupadas.

Guia das Padarias

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) lançou na terça-feira (25) a segunda edição do Guia Turístico das Padarias do Estado de São Paulo. A publicação passou de 150 para 300 padarias, acrescentando serviços como acessibilidade, atendimento em vários idiomas e medidas de sustentabilidade e inclusão social. Pioneiro sobre o assunto no Brasil, o guia ganha versão impressa comemorativa, contemplando estabelecimentos de todas as regiões turísticas, de mais de 50 destinos paulistas do Estado de SP. O guia também indica a inspiração gastronômica – italiana, portuguesa, judaica, francesa – além de dicas sobre harmonização.

Curiosidades

A publicação inclui curiosidades como a maior padaria da América Latina, com 2,5 mil m², na capital; uma das mais antigas do país, em Santana do Parnaíba; padarias do tipo boutique, em municípios como São Bernardo do Campo. “As padarias são acolhedoras, hospitaleiras, trazem a memória afetiva e uma qualidade impressionante", diz o secretário de Turismo de Viagens de SP, Roberto de Lucena.

Turismo

“A partir de agora, vamos trabalhar este segmento como um produto turístico. Queremos as padarias na prateleira das empresas de turismo”, afirma o secretário. São Paulo tem 12,7 mil padarias, quase o dobro do Rio de Janeiro, o segundo colocado. Segundo dados do Sebrae, todos os dias cerca de 100 padarias são abertas no Brasil. Do total, 70% são de microempreendedores individuais.

Capital mundial dos jogos eletrônicos

Desde a quarta-feira (26) até este domingo (30), a cidade de São Paulo é a sede da primeira edição da Gamescom Latam, a versão latino-americana de um dos maiores eventos sobre games do mundo, a Gamescom, realizada em Colônia, na Alemanha. O evento foi programado para o São Paulo Expo. A expectativa era de que a feira recebesse cerca de 100 mil pessoas, entre empresários, jogadores e desenvolvedores, e gerasse mais de R$ 1 bilhão em negócios. A Gamescom Latam conta com cerca de 700 marcas expositoras, do Brasil e do exterior, e mais de 400 jogos disponíveis para testes – cerca de 10% lançados durante o evento.

