Pedágio na Anchieta e na Imigrantes chega a R$ 36,80

A Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) divulgou ontem reajustes nos preços dos pedágios nas rodovias estaduais administrados por 17 concessionárias, entre elas a Anchieta e a Imigrantes (Ecovias), que terão aumento de 3,92%. Os novos valores passam a vigorar na próxima segunda-feira, 1º de julho, à 0h.

A tarifa na descida da Serra do Mar, nas duas rodovias, passa de R$ 35,30 para R$ 36,80 para carros de passeio. Os veículos comerciais pagarão R$ 36,80 por eixo.

Na Imigrantes, a saída para Diadema passa de R$ 2,70 para R$ 2,80, com os veículos comerciais pagando R$ 2,80 por eixo. Na saída Eldorado, também em Diadema, o valor vai de R$ 4,90 para R$ 5,20 para os carros – R$ 5,20 por eixo para os caminhões. Por fim, na saída Batistini, em São Bernardo, os valores vão de R$ 8,10 para R$ 8,40, também contando por eixo nos veículos comerciais.

De acordo com a Artesp, os reajustes ordinários consideram a recomposição inflacionária nos últimos 12 meses (de junho de 2023 a maio deste ano) e estão baseados no IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) e no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), de acordo com cada contrato.