Líder do governo Filippi na Câmara admite inexistência de licitação em obra

Josa Queiroz (PT), líder do governo José de Filippi Júnior (PT) na Câmara de Diadema, admitiu que as intervenções iniciais para a construção do novo Hospital Municipal não têm licitação. No fim de maio, a prefeitura começou a demolição do prédio anexo ao Paço para dar lugar ao complexo. “Estamos antecipando uma etapa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Na hora que concluir o processo de licitação, qual será a primeira etapa? A demolição”, disse o vereador na tribuna.

A declaração foi dada após provocação da oposição. O vereador Cabo Angelo (MDB) apresentou requerimento exigindo explicações do chefe do Executivo. Constam do documento, entre outras, as seguintes perguntas: “Quando foi realizada a licitação? Quantas e quais empresas participaram da licitação? Qual foi a empresa vencedora? Qual a data de homologação e publicação do edital? Há valor empenhado para início da obra?”

O documento foi subscrito pelos vereadores Eduardo Minas (Progressistas) e Márcio Júnior (Podemos). “É uma obra que não tem licitação, não tem empenho (de valores), não tem cronograma”, disse Cabo Angelo.

Questionado pelo Diário, Josa afirmou que a demolição do prédio anexo ao Paço, para dar lugar ao hospital, ocorre com recursos próprios e equipe da Secretaria de Obras. Ele diz que a Prefeitura, ao fazer desta forma, economiza dinheiro que seria usado para contratação de uma empresa.

Porém, ao ser indagado sobre o custo da etapa, demonstrou espanto. “Como valores? Não entendi. (A demolição) tem um custo e tem de ser planilhada pela Prefeitura, com (dados sobre) qual o valor usado com pessoal e maquinário, mas contabilizado ao final da demolição”, explicou o líder do governo, sem detalhar, por exemplo, se os rejeitos serão reaproveitados ou descartados e, ao se tornarem inservíveis, se serão removidos e destinados para locais adequados pela Prefeitura ou por empresa.

Diante da obscuridade no processo para a construção do hospital, Josa foi indagado sobre a possibilidade de a licitação não prosperar e a obra não ocorrer, o que resultaria na perda de um prédio público e de dinheiro. “Existe possibilidade de ter atraso no processo de licitação e isso é totalmente previsível do ponto de vista de um certame, acontece. Porém, do ponto de vista de não executar (a obra), é improvável”, disse o líder do governo Filippi.

Josa explicou que a licitação só será aberta após a Caixa Econômica Federal – banco público que intermediará os recursos federais para o município – realizar “análise de planilhas e dos projetos”, em linhas gerais. Se existir alguma inconsistência nos documentos apresentados, os recursos não serão empenhados e o certame não poderá ser iniciado. Dois contratos são previstos para o hospital, segundo Josa: um contempla a “reforma” de um prédio do Paço e o outro, a “ampliação”.

Procurada, a gestão do prefeito Filippi, em nota enviada ao Diário, não respondeu sobre a licitação e, diferentemente da explicação dada na terça, quando questionada sobre a demolição, desta vez admitiu que a etapa é “feita pela Secretaria Municipal de Obras.”

Apesar do encaminhamento do requerimento, vereadores estão céticos de que respostas retornem, isso porque, segundo eles, o governo Filippi solenemente os tem ignorado.

O presidente da Câmara, Orlando Vitoriano (PT), disse que a “presidência tem encaminhado requerimentos reiterando a necessidade de respostas aos requerimentos dos vereadores.” A Prefeitura, por sua vez, garante ter “diálogo constante” com os vereadores e que as “informações são prestadas ao Legislativo”.