Voo solo do Novo em São Caetano

Bloco do Eu Sozinho, nome dado ao clássico segundo álbum da banda brasileira Los Hermanos lançado em 2001, poderia ser também o título da empreitada em São Caetano do Novo, que prepara um voo solo na disputa pela sucessão do prefeito José Auricchio Júnior (PSD). O partido confirmou no último fim de semana que o empresário Mário Bohm, pré-candidato ao Palácio da Cerâmica, terá como companheiro o correligionário Roberto Canavezzi, formando assim uma chapa puro-sangue para a disputa majoritária. Mais do que isso, garantiu que não busca outras siglas para compor uma coalizão. “O Novo não quer se associar a ninguém na cidade, porque ninguém consegue dar o mesmo caráter de moralidade e isenção de nosso partido”, explicou Mário Bohm. “Nossa proposta é chegar à prefeitura sem interesses políticos nem dívidas a serem pagas, de forma a fazer uma gestão de resultados, com foco exclusivamente no cidadão”, prosseguiu. Resta saber se a estratégia novista dará certo.

BASTIDORES

Atila Jacomussi, deputado estadual e pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Mauá, precisou de uma verdadeira operação logística para conciliar, na quarta-feira, suas atividades na Assembleia Legislativa e a entrevista concedida ao podcast Política em Cena. À tarde, o parlamentar deixou a Alesp, onde uma sessão estava em andamento, e se deslocou para a sede do Diário, onde concedeu entrevista à jornalista Mariana Gutierrez. Ao fim do podcast, Atila retornou ao Legislativo paulista, a tempo de participar da sessão extraordinária que aprovou o projeto de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do governo do Estado para 2025. Ufa!

Aprovada

Por falar na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o projeto assinado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi aprovado no plenário com 46 votos favoráveis e 12 contrários. A peça projeta para o próximo ano arrecadação de R$ 339,8 bilhões. Ao todo, 242 emendas foram incorporadas pelo relator, deputado Alex Madureira (PL).

Aval

O vereador de São Bernardo Paulo Eduardo Lopes, o Paulo Chuchu (PL), recebeu o aval da cúpula liberal – leia-se o ex-presidente Jair Bolsonaro e o mandatário nacional da sigla, Valdemar Costa Neto – para ser o candidato a vice na chapa a ser encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) ao Executivo são-bernardense. “O Paulo vai disputar um cargo majoritário e terá todo o apoio do partido - do Bolsonaro, do (deputado) Eduardo (Bolsonaro, PL-SP), da Michele (Bolsonaro, ex-primeira-dama). Vamos ter lá uma bancada de vereadores que nunca tivemos”, disse Costa Neto, acompanhado de Chuchu, em vídeo.

Entre espetos

O empresário Zé Lourencini, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Mauá, dividiu cortes de picanha com o vereador Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (Solidariedade), ontem, em uma famosa churrascaria da cidade. No cardápio do encontro, além da boa comida, conversas para alinhar o Solidariedade ao projeto encabeçado pelo tucano ao Executivo mauaense. O companheiro de chapa de Lourencini, porém, não foi discutido.