Maisa Silva comemora ida de Eliana para a Globo: Estamos juntas mais uma vez

Nesta quinta-feira, dia 27, Eliana pegou os seguidores de surpresa ao confirmar os boatos de que foi contratada pela Rede Globo ao mostrar seu crachá de funcionária. Dentre os diversos famosos que enviaram mensagens parabenizando a apresentadora pela conquista, estava Maisa Silva, que ficou feliz em novamente trabalhar na mesma emissora que a artista.

A atriz alcançou sucesso ao ser descoberta no Programa Raul Gil com apenas três anos de idade e acabar entrando para o time do SBT, onde apresentou Sábado Animado, Domingo Animado e Bom Dia & Cia, além de ter feito parte do elenco de Carrosel. Agora, ela se prepara para viver a vilã da nova novela das seis da Globo - Garota do Momento. Já Eliana, passou décadas na empresa de Silvio Santos até decidir encerrar o ciclo e buscar uma nova casa para ter um recomeço na carreira.

Ao ver a publicação da apresentadora, Maisa fez questão de deixar um comentário celebrando:

Que linda! Estamos juntas mais uma vez. Bem-vinda, Li.