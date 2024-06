Meeting empresarial atrai 600 participantes em Santo André

Aproximadamente 600 pessoas participaram nesta quarta-feira (26) da sexta edição do Meeting Empresarial de Santo André, que teve como tema ‘As regras do jogo infinito’, em alusão à importância do planejamento a longo prazo, da perseverança e da persistência, qualidades necessárias para a longevidade das empresas que desejam ser bem-sucedidas. O evento foi realizado no Teatro Municipal.

Empresários, CEOs, diretores e presidentes das principais empresas da cidade, além de lideranças locais, estiveram na plateia do equipamento cultural para participar do encontro voltado à troca de experiências e melhoria do ambiente de negócios.

Nesta edição, os palestrantes foram o professor associado da Fundação Dom Cabral – Escola de Negócios, Gustavo Donato, o vice-presidente da Rede D’Or, Leandro Reis, a diretora administrativa da Goodman Brasil, Edith Bertoletti, a CEO da Atom e investidora no programa Shark Tank Brasil, Carol Paiffer, e o diretor de marketing e comunicações da BYD, Pablo Toledo, que substituiu Alexandre Baldy.

“O Meeting já virou um evento oficial da cidade. Os empresários, o setor produtivo, já contam com a troca de experiência que essa reunião anual proporciona. E é bom lembrar este ano tem uma questão afetiva tornando ainda mais importante o evento, que é a volta do Meeting para o Teatro Municipal, agora reformado, onde ele aconteceu pela primeira vez em 2017”, destacou o prefeito Paulo Serra.