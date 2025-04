Trump assina novas ordens executivas e volta a celebrar bons resultados de hoje de Wall Street

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a celebrar os resultados do mercado financeiro desta quarta-feira, 9, dizendo que os "bons resultados de hoje no mercado de ações poderiam continuar". O republicano creditou o movimento à suspensão de tarifas e à confiança em sua política econômica. "Empresas estão vindo para cá pois, quando produzem aqui, não são tarifadas", disse. Segundo ele, os EUA já somam "mais de US$ 7 trilhões em investimentos empresariais" desde que assumiu.

Em evento no Salão Oval, na Casa Branca, Trump ainda assinou uma série de ordens executivas voltadas à economia doméstica. Entre elas, medidas para "eliminar regras que favorecem monopólios", desregulamentar setores como o de aparelhos hidráulicos e ampliar o acesso de novos competidores ao mercado, derrubando normas que "promovem o monopólio diretamente" ou funcionam como "barreiras anticompetitivas".

O presidente também reforçou o foco na indústria nacional. Assinou uma ordem para incentivar a construção de navios nos EUA e disse que irá "restaurar a dominância marítima dos EUA". Ao tratar de defesa, declarou que os EUA estão "investindo para ter o melhor equipamento militar do mundo". Mais detalhes sobre as medidas assinadas hoje serão divulgadas em breve pela Casa Branca, segundo ele.

Crítico às universidades americanas, Trump afirmou que elas são "muito 'woke'", citando Harvard e Columbia, e sugeriu cortar verbas públicas: "damos muito dinheiro para universidades. Temos que parar".

Na gíria norte-americana, ser ou estar "woke" pode indicar com quais posturas políticas você mais se identifica.