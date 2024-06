'Passei por curas gays', diz Fred Nicácio sobre crescer em lar evangélico

No mês do orgulho LGBT+, o médico e ex-BBB Fred Nicácio postou em seu Instagram um vídeo relatando como foi se assumir para a família. Filho de pais militares e crescendo em lar evangélico, Fred compartilhou a dificuldade que enfrentou, em vídeo com o ator Carlos Matheus publicado nesta terça, 26.

Ele disse até ter passado por tentativas de "cura gay": "Nasci em um lar evangélico, filho de pais militares, um ambiente nada salubre para pessoas LGBTs. Passei a infância inteira ouvindo que Deus ia me castigar por isso, que era pecado, passei por curas gays", explica.

Fred Nicácio diz que a "saída do armário" foi dolorosa: "Isso veio com uma ruptura com minha família, sem o apoio, sem o amor, sem o afeto, sem o acolhimento", confessou.

O médico continua: "A minha história não é única. É uma história que se repete em vários lares brasileiros. Não foi fácil. Isso me fez ter que escolher entre mim e a minha família. Que bom que consegui. Muitos não conseguem sobreviver a essa angústia".

Hoje, ele diz estar realizado, principalmente após o apoio dos amigos e do marido, o dentista Fábio Gelonese: "Acreditei naquilo que estava dentro do meu coração e dizia que não há problema nenhum amar quem quer que seja. Amor é amor. Por isso que eu digo a vocês: não deixem de amar quem vocês querem amar. Vale a pena. Viva as nossas vidas, viva nosso orgulho", disse.