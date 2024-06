Rei Charles III brinca sobre Pokémon em banquete com imperador do Japão

Piada para descontrair! A realeza britânica está recebendo o imperador e a imperatriz do Japão no Reino Unido durante a semana. E, no banquete realizado para Naruhito e Masako, o Rei Charles III surpreendeu os convidados ao brincar fazendo referências de Pokémon - anime japonês mundialmente conhecido - em seu discurso.

Em sua fala, o monarca relembrou de vezes que pescou com o imperador:

- Só lamento informar que não tive mais sorte nas tentativas mais recentes de pesca. A frase do Pokémon temos que pegá-los pode ressoar com meus netos, mas para mim é, talvez, uma aspiração, discursou.

Ao longo do jantar, Charles ainda fez outras referências bem-humoradas a outros personagens japoneses populares para crianças, como Hello Kitty. Além disso, a Rainha Camilla também exibiu pela primeira vez a nova Ordem da Família do Rei, pintada em plástico em vez de marfim.