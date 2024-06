Celine Dion faz rara aparição com os filhos gêmeos em show de Hauser

Celine Dion fez uma rara aparição com os filhos gêmeos Nelson e Eddy, de 13 anos de idade. Através das redes sociais, na última terça-feira, dia 25, o musicista Hauser compartilhou alguns cliques de como foi encontrar com a cantora e seus pequenos no show que fez em Las Vegas, no último sábado, dia 22.

Em seu Instagram, ele escreveu carinhosamente sobre a cantora:

Somos os maiores fãs um do outro! Esperando pacientemente pelo nosso dueto e sei que ela estará de volta ao palco mais forte do que nunca, porque Celine só existe uma!

Além dos gêmeos, Celine é mãe de René-Charles, de 23 anos anos de idade. Recentemente, por exemplo, ela apareceu com o primogênito no tapete vermelho do evento de divulgação de seu novo documentário para o Prime Video, o I Am: Celine Dion (Eu sou Celine Dion, em tradução livre), no qual ela fala um pouco sobre seu diagnóstico de síndrome de pessoa rígida.